Decorreu, hoje, no espaço da Causa Animal da CMF, no centro da cidade, mais concretamente na Rua da Alegria, a sessão da campanha municipal de profilaxia médica, gratuita, para cães e gatos, destinada à Junta de Freguesia da Sé e que contou com a vereadora da tutela, Nádia Coelho.

Recorde-se que as primeiras sessões aconteceram sábado, em São Roque e Santo António, sendo que as próximas, a 23, ou seja, no fim de semana, serão em Santa Luzia, no Centro Cívico e, no Imaculado, nas instalações da Junta de Freguesia.

A campanha prossegue depois em Santa Maria Maior e São Gonçalo (6 de abril) nas Juntas de Freguesia, São Pedro e São Martinho (20 de abril) também nas Juntas de Freguesia, finalizando a campanha no Monte (27 de abril), na Escola do Tanque.

Esta campanha de Profilaxia Médica para cães e gatos, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, inclui, gratuitamente, para os munícipes residentes no Funchal, a vacinação antirrábica (com validade de 3 anos), a identificação dos animais com transponder, o registo no SIAC (Sistema de Informação de Animais de Companhia), desparasitação interna contra lombrigas e ténias, emissão de boletim sanitário e, quando aplicável, licenciamento nas Juntas de Freguesia.

Refira-se que todos os cães devem se apresentar obrigatoriamente com trela ou açaimo funcional, à exceção dos cães perigosos ou de raça potencialmente perigosa, que deverão apresentar-se com ambos os meios de contenção, sendo a trela até 1 metro. Já os gatos devem apresentar-se, obrigatoriamente, numa transportadora adequada.