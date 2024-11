A Associação do Caminho Real da Madeira promoveu na passada sexta-feira, dia 1, uma caminhada no Concelho do Porto Moniz, que contou com cerca de 80 participantes, sob o mote de recordar as tradições do Pão Por Deus pelos caminhos vicinais ao Caminho Real 23 entre a Chão da Ribeira e o Seixal.

“Com um dia outonal de céu límpido, a desvelar as deslumbrantes paisagens da Costa Norte da Madeira, o grupo eclético de caminheiros de todas as idades, partiu em mais uma viagem cultural, com descoberta da história e património desta freguesia do concelho do Porto Moniz. Pelos caminhos vicinais, miúdos e graúdos, iam recuperando tradições outonais tendo o Pão Por Deus como mote, encontrando entre estes solos férteis uma vastidão de histórias que emolduram a vida difícil de tempos antigos”, descreve a associação, em comunicado, acrescentando que “pelo percurso de sensivelmente 7 km que se desenvolveu entre a Chão da Ribeira e o Seixal, seguindo por troços imersos num vale vestido a Laurissilva e vistas dignas de um postal, proporcionando aos participantes uma experiência única no coração de um dos ecossistemas mais emblemáticos da ilha. O trajeto contou com várias paragens em pontos de interesse, onde foi possível conhecer melhor a história local, enquanto se evocavam memórias da tradição. No património edificado destacam-se o Porto, as Piscinas Naturais e a Igreja de Santo Antão. No que diz respeito ao património imaterial da autodenominada ‘Mais Linda Terra do Norte’, recordaram-se histórias da Grande Guerra, das ligações com outras localidades e lendas desta zona”.

A caminhada culminou num almoço convívio no Chão da Ribeira, com um tradicional cozido na ementa, onde os participantes puderam “partilhar experiências e fortalecer laços, num ambiente de amizade e hospitalidade”. Esta iniciativa da ACRM, “além de promover hábitos de exercício saudável e o contacto com a natureza, reforça o espírito comunitário e perpetua tradições que fazem parte da identidade cultural da Madeira”, evidencia.

No final, cada participante recebeu um saquinho de Pão Por Deus, com romãs, castanhas, figos e nozes

A Associação do Caminho Real da Madeira expressa o seu “agradecimento ao Sr. Luís Mendes e ao Sr. Rui Nelson pela hospitalidade de ambos e pela partilha dos seus conhecimentos, como ao Sr. Sérgio Mendes e demais equipa pelo magnífico repasto”.