Nádia Coelho, vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, tem vindo a efetuar visitas de trabalho a diversas freguesias do concelho com o objetivo de “reforçar a politica de proximidade” entre a autarquia e as Juntas de Freguesia.

Tendo linha de conta que tem à sua responsabilidade os pelouros do ambiente, salubridade, águas e saneamento básico, espaços verdes, cemitérios e causa animal, tem feito uma abordagem in loco, sobre situações “carentes” de intervenção, novos investimentos, bem como tem acompanhado as equipas de limpeza e manutenção de espaços pelas diversas freguesias, “tendo sempre em vista a melhoria das condições e qualidade de vida das populações”.

De acorda com comunicado da autarquia, ao nível do saneamento básico, a CMF tem orçamentados, para 2024, 4M€, para investimentos nas redes de águas residuais e pluviais, além dos 15M€ de investimento para ETAR.

Ademais, no sector das águas serão investidos 9,4M€. Ainda no ambiente, serão efetuados “avultados” investimentos no reforço de meios para limpar a cidade, não só em equipamentos, mas igualmente em recursos humanos, no montante de 2M€.

No que diz respeito à proteção do meio ambiente, conservação da natureza e espaços verdes, estão alocados 2,8M€. sem esquecer a continuada aposta na causa animal, para a qual estão programados vários investimentos.

Recorde-se ainda que, no âmbito da descentralização administrativa, a CMF reforçou, este ano, as transferências financeiras para as Juntas de Freguesia, no montante de 2,7M€, representado um reforço de 22% em relação ao ano anterior.