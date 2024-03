A Câmara Municipal do Funchal já investiu, desde 2022, 1,7 milhões de euros em vários projetos que visam defender as árvores e a floresta, adiantou hoje a vereadora Nádia Coelho.

Numa nota divulgada pela autarquia, no âmbito do Dia Mundial da Árvore ou da Floresta, que se assinala a 21 de março, a Câmara realça que tem agendadas diversas atividades, a decorrer desde ontem e até ao dia 23.

“Estão, no programa, um conjunto de atividades para o público infantojuvenil, com atividades lúdico pedagógicas a serem desenvolvidas em ambiente de laboratório e através de jogos e dinâmicas interativas no espaço dedicado à sensibilização e educação ambiental, a partir do novo e modernizado Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal”, pode ler-se.

No mesmo comunicado, a vereadora refere que o executivo camarário “tem vindo a apostar nestas matérias e particularmente, no Parque Ecológico do Funchal, onde o grande investimento incidiu sobre o controle de espécies de carater invasor, e a sua reflorestação com espécies nativas e folhosas sobretudo nas zonas ardidas para proteção dos solos e do coberto vegetal que preservam a biodiversidade e o património verde da Cidade do Funchal”.

“Desde 2022 que o Município do Funchal tem vindo a apostar em vários projetos, num valor que ascende os 1,7M€, que incluem a limpeza de invasoras numa área total de 370ha e com um número de plantação superior a 100.000 plantas”, acrescentou.