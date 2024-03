A Câmara Municipal de Câmara de Lobos adjudicou a elaboração do projeto de execução do Alargamento da Vereda do Jordão, no Estreito de Câmara de Lobos. Conforme dá conta um comunicado enviado pela autarquia, “este será a base para o lançamento do concurso de empreitada que a autarquia quer ter no terreno ainda no decorrer do presente ano”.

Ademais, o projeto é fruto de uma análise “criteriosa” da autarquia e visa “promover melhorias significativas na mobilidade e acessibilidade numa zona com grande potencial habitacional”.

A vereda em questão permite atualmente o acesso aos agricultores locais. Com o alargamento previsto, pretende-se “não só melhorar o acesso aos terrenos agrícolas existentes, mas também potenciar a construção de unidades habitacionais ao longo da via”.

Segundo Leonel Silva, presidente da autarquia em exercício, “estas obras de proximidade são importantes, dado que permitem a fixação de pessoas, que assim têm a possibilidade de vir a construir nos seus terrenos. Aliás esse foi um dos motivos pelo qual a população da zona revindicou, e bem, o alargamento desta via. A solução da questão habitacional também passa por este tipo de investimentos, que permitem aos proprietários construir habitação própria.”

O arruamento a ser construído deverá ter cerca de 255 metros de extensão, incluindo uma zona de inversão de marcha no final do arruamento bem como docas de estacionamento/cruzamento de viaturas ao longo do percurso.

O projeto em elaboração deverá incluir também a instalação de rede de rega, rede de drenagem de águas pluviais e residuais, abastecimento de água potável, iluminação pública, entre outros.

“A CMCL está empenhada em assegurar que, após a elaboração do projeto este seja implementado com a maior brevidade possível, prevendo que o processo de adjudicação da empreitada se inicie logo após a entrega do mesmo”, conclui a mesma nota.