A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, dando continuidade ao seu “compromisso de promoção do envelhecimento positivo e da qualidade de vida dos idosos do concelho”, anunciou mais uma edição do programa de Turismo Social em parceria com o INATEL. Este ano o destino é a Serra da Estrela.

“Este programa tem como objetivo oferecer uma experiência única e acessível aos seniores, proporcionando-lhes, este ano, uma viagem à Serra da Estrela, um dos destinos mais emblemáticos de Portugal”, refere a autarquia em nota de imprensa.

O período de inscrições decorre entre 26 de fevereiro e 1 de março, nas instalações do Centro Comunitário Municipal Vila Viva, no Estreito de Câmara de Lobos, e no Centro Comunitário Municipal Cidade Viva, em Câmara de Lobos. É importante salientar que o número de vagas é limitado, pelo que se aconselha a inscrição antecipada.

O Turismo Social 2024 tem como propósito principal oferecer momentos de lazer e convívio, promovendo a coesão comunitária e o enriquecimento cultural. Durante esta viagem à Serra da Estrela, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de paisagens deslumbrantes e de momentos únicos de convívio.

Desde a sua implementação em 2004, o programa de Turismo Sénior tem vindo a proporcionar experiências únicas tanto a nível regional como nacional e internacional, envolvendo mais de 1500 participantes. Tal alcance é fruto das parcerias estabelecidas pela autarquia, que permitem que os idosos tenham acesso a este tipo de programas por valores muito inferiores aos praticados no mercado tradicional.

Para garantir uma viagem segura e tranquila, os participantes serão acompanhados por dois técnicos da autarquia, especializados no atendimento a este segmento da população, que estarão disponíveis para prestar todo o apoio necessário durante a estadia

O programa de Turismo Social é mais um exemplo da preocupação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em proporcionar experiências enriquecedoras e acessíveis à população sénior do concelho, contribuindo para uma vivência positiva do envelhecimento.