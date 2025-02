A Câmara Municipal de Câmara de Lobos realizou hoje a 5ª reunião do Grupo de Ação Local do projeto Remote-IT, dando mais um passo na implementação de estratégias para fomentar o trabalho remoto e atrair nómadas digitais para o concelho.

Durante a sessão de trabalho colaborativa, que teve lugar na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, foi finalizada a 2ª secção do Plano de Ação Integrado (IAP - Integrated Action Plan) do Projeto Remote-IT, inserido no âmbito do Programa URBACT IV, um passo fundamental para a definição das estratégias que visam promover o trabalho remoto e a atração de nómadas digitais para o concelho.

Durante a reunião que contou com a participação de diversos stakeholders, nomeadamente a Galeria Lurdes, a Associação Insular de Geografia, a Startup Madeira, a Universidade Aberta e o TEATRO METAPHORA – Associação de Amigos das Artes, foram discutidas sugestões para melhorar a estrutura da 2ª secção do Plano Integrado de Ação, nomeadamente quanto à visão e ao cenário futuro temporal e espacial, quanto à aclaração dos objetivos já definidos, e quanto aos indicadores qualitativos e quantitativos a incluir no Projeto.

A próxima fase do projeto incidirá sobre o desenvolvimento das Secções 3 e 4 do IAP, reforçando o compromisso da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em criar um ecossistema favorável ao trabalho remoto e à inovação.