A Cruise Atlantic Islands (CAI) Conference 2024, começou na manhã desta quinta-feira no Funchal, com uma ação ambiental no Parque Ecológico, prosseguindo no final do dia, com um Welcome Cocktail, na Gare Marítima da Madeira. Na sexta-feira, dia 27 de setembro, a partir das 9 horas, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, decorrerem os trabalhos da Conferência, e no dia seguinte, no sábado, o evento termina com uma FAM Trip na costa norte da ilha, para convidados e jornalistas estrangeiros.

A Conferência, que reúne na Região perto de 80 especialistas e agentes do setor dos cruzeiros, é promovida pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM, SA), e tem um duplo objetivo. Por um lado, assinalar os 30 anos sobre a reunião fundadora da CAI, que é composta pelos portos de Madeira, Canárias, Cabo Verde e Açores, e por outro debater o futuro do turismo de cruzeiros na bacia geográfica da Macaronésia.

“Será uma oportunidade para, juntamente com os nossos parceiros, refletir sobre a indústria do turismo de cruzeiros nesta região atlântica e no mundo, debatendo os desafios conjuntos que se apresentam”, enquadra a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, elencando a sustentabilidade, a transição energética, a inovação tecnológica e a descarbonização dos portos, como temas que estão na agenda de um setor que representa perto de oito mil milhões de euros anuais para a economia mundial.

Exemplo deste compromisso e preocupação com o ambiente da parte da indústria de cruzeiros, é a agenda ambiental que a CAI Conference 2024 apresenta. No primeiro dia, um grupo de participantes, sobe ao Parque Ecológico do Funchal para, numa ação conjunta, que envolve os Portos da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal e a CLIA – Cruise Lines International Association, realizar uma plantação de árvores nativas da Madeira.

Uma ação que não é apenas simbólica. “Vamos aproveitar a presença dos nossos parceiros na Região, a assinar um protocolo de cooperação entre os Portos da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal e a CLIA para a realização destas ações de plantação e conservação de plantas, ao longo do ano, assinalando o início e o final da nossa temporada de cruzeiros”, adianta Paula Cabaço, explicando que o documento será assinado sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, abrindo assim os trabalhos da CAI Conference 2024. “Levamos muito a sério o nosso compromisso com o ambiente e com a sustentabilidade ambiental, e a assinatura deste protocolo é mais um passo neste caminho que estamos a percorrer com os nossos parceiros”, sublinha a presidente da APRAM.

O evento, continua Paula Cabaço, constitui também uma oportunidade para promover a Madeira enquanto destino e falar sobre o trabalho que tem sido desenvolvido no Porto do Funchal, que tem merecido o reconhecimento internacional, como demonstram as duas nomeações para os prémios World Cruise Awards deste ano: Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade; e Melhor Destino de Cruzeiros da Europa. Recorde-se que a Madeira conquistou em 2022 e 2023 o galardão de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa nos World Cruise Awards. O mercado de cruzeiros representou no ano passado perto de 53 milhões de euros para a economia regional, num ano em que foi batido o recorde de desembarque de passageiros de cruzeiro, 624 mil, e de tripulantes, 241 mil.

A CAI nasceu em 1994 num encontro que juntou no Funchal responsáveis dos portos da Madeira e de Canárias. Em 2006, cresceu com a entrada de Cabo Verde e em 2023 assumiu a sua configuração atual com a integração. dos Açores. Atualmente, representa um mercado de 3,3 milhões de turistas, apresentando-se perante a indústria de cruzeiros como um produto diferenciado, assente nas identidades singulares e complementares das ilhas atlânticas da Macaronésia.