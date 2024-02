O PS-Madeira pediu uma audiência ao representante da República e o pedido foi aceite.

Sabe o JM que o líder do Partido Socialista na Madeira, Paulo Cafôfo, será recebido amanhã, às 11 horas, por Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço.

Esta solicitação, de acordo com o partido, prende-se com “a preocupante situação política que se vive na Região Autónoma da Madeira, decorrente do processo relativo às suspeitas de corrupção que incidem sobre o Governo Regional da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal”.

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, prestará declarações à comunicação social no fim da reunião.