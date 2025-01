Paulo Cafôfo apresenta, amanhã, publicamente, a sua recandidatura à liderança do PS-Madeira.

Com o mote ‘Estabilidade e Compromisso’, que dá título à sua moção de estratégia global, o atual presidente dos socialistas madeirenses volta a apresentar-se ao sufrágio dos militantes, num processo eleitoral interno que servirá para reforçar a sua liderança e a mobilização do partido para os desafios eleitorais que se avizinham, concretamente as legislativas regionais de 23 de março e as autárquicas do final do ano.

A apresentação da candidatura terá lugar pelas 11h00, na sede do PS-Madeira, estando as eleições internas marcadas para o próximo dia 31 deste mês, num processo que mostra a vivência democrática no partido e que conta com Paulo Cafôfo como candidato único.

Como o próprio título da moção indica, Paulo Cafôfo promete “uma liderança marcada pela estabilidade”, condição que, “na qualidade de candidato à presidência do Governo Regional”, quer transpor para a Madeira. “A nossa Região vive uma instabilidade sem precedentes, que foi provocada exclusivamente pelo PSD e por Miguel Albuquerque, os quais, focados apenas na salvaguarda dos seus interesses, não resolvem os problemas que os madeirenses enfrentam, atirando-os, cada vez mais, para um mar de dificuldades”, afirma o líder e recandidato socialista.

Paulo Cafôfo entende que #é tempo de pôr um ponto final no descrédito a que o PSD tem votado as instituições governativas e de construir um projeto que abra um novo caminho e um novo tempo na Madeira, que seja o garante do progresso e da justiça social”.

Ciente de que “é impossível resolver todos os problemas e de uma só vez”, Paulo Cafôfo compromete-se com “um projeto sólido e com soluções para mitigar as dificuldades que os madeirenses sentem no acesso à saúde e à habitação”, assim como com medidas que “conduzam à diversificação económica e à criação e justa distribuição da riqueza”.

“Este é o momento de fazermos renascer a esperança”, salienta o socialista.