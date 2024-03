Hoje, no âmbito de uma ação de contacto com a população, no Funchal, o cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais apelou ao voto dos madeirenses no PS e relevou a solidariedade dos Governos socialistas em relação à Região Autónoma da Madeira, sublinhando a importância de prosseguir este rumo e alcançar um Portugal inteiro.

Paulo Cafôfo apontou o exemplo concreto do Plano de Recuperação e Resiliência negociado pelo executivo nacional, ao abrigo do qual a Madeira recebe um total de 706 milhões de euros. Um montante que equivale a 5% do total das verbas nacionais, ainda que a população da Região represente apenas 2,5% da população do País.

“Este é um instrumento financeiro importantíssimo e que permitirá efetuar investimentos determinantes em diversas áreas do desenvolvimento regional”, afirmou o também presidente do PS-M, vincando que tal só foi possível graças ao empenho do Governo da República liderado pelo PS, numa postura de promoção da coesão social.

Paulo Cafôfo destacou também o facto de o Executivo socialista ter vindo a cumprir o princípio da continuidade territorial, assegurando o pagamento do subsídio social de mobilidade, que se revela fundamental para garantir as deslocações aéreas dos madeirenses e porto-santenses dentro do território nacional. Neste âmbito, enfatizou, só no ano de 2023, houve um investimento de 45 milhões de euros por parte do Governo da República.

O candidato socialista relembra que o atual modelo do subsídio de mobilidade foi aprovado pelo Governo do PSD/CDS e reafirma o compromisso do PS com a sua revisão. “Defendemos que os madeirenses apenas tenham de pagar à cabeça os 86 euros pelas viagens e os estudantes 65 euros, mas este é um processo que tem de ser trabalhado com responsabilidade”, referiu o socialista, lembrando as ameaças de algumas companhias áreas de abandonarem a rota da Madeira.

“Não podemos, em cima de um problema já existente, criar um problema ainda maior”, disse, defendendo um diálogo entre os Governos da República e Regional para que seja possível rever a legislação em benefício da Madeira e dos madeirenses.