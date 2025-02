“De hoje a um mês, no dia 23 de março, temos um encontro com a história”. Esta uma das últimas afirmações de Paulo Cafôfo, no encerramento do congresso regional do partido, que consagrou a sua reeleição a 31 de janeiro deste ano.

“E eu digo-vos, com a maior convcção: este é o nosso tempo! Este é o momento da mudança! Essa mudança está nas mãos de cada um de nós”, assumindo que “hoje, aqui, traçamos o rumo para essa mudança. E esse rumo tem um nome: as pessoas”.

E terminou com o repto: “No dia 23 de março, cada voto no PS-Madeira será um voto pela esperança, pela justiça e pelo progresso, porque nós sabemos que governar é cuidar. E é esse o nosso compromisso: cuidar da gente que faz pela Madeira.”