Paulo Cafôfo apelou, hoje, ao voto no PS no próximo domingo, assegurando que este é o partido que melhor defenderá a Madeira na Assembleia da República e garantindo que só desta forma será também possível fazer acontecer a mudança na Região.

Num jantar-comício com militantes e simpatizantes em Câmara de Lobos, o cabeça de lista do PS-Madeira às legislativas nacionais mostrou-se confiante nos resultados das eleições, dando conta que a candidatura socialista tem sido muito bem recebida nas ruas e adiantando que tem notado uma grande indignação, revolta, desilusão e vergonha por parte dos madeirenses relativamente ao escândalo das suspeitas de corrupção que envolvem o Governo Regional e que já levaram inclusivamente a que o chefe do Executivo tenha sido constituído arguido.

Paulo Cafôfo referiu que o processo ainda está no início e que Miguel Albuquerque, “que agora é sucessor de Miguel Albuquerque, não quer ir preso” e “esconde-se na imunidade que tem por ser presidente do Governo”. Como adiantou, essa é a única razão que o leva a recandidatar-se.

Perante esta situação, o líder socialista desafia os madeirenses a darem uma resposta nas urnas. “Faço um apelo a todas as pessoas revoltadas, indignadas, desiludidas e envergonhadas: Não desistam. Não deixem de ir votar. Não votem em partidos que não são a solução e que não são a mudança, porque a mudança na Região só pode acontecer com o PS”.

Como reforçou, “quem está revoltado só tem uma forma de acabar com essa revolta e dar esperança e confiança aos madeirenses, é votar no PS no próximo dia 10 de março”.

Aquilo que tem sentido nas ruas, no contacto com a população, levou também Paulo Cafôfo a dizer aos presentes para que não se fiem em sondagens. “As eleições decidem-se nas urnas e com o voto dos eleitores”, sublinhou.

O candidato socialista aproveitou ainda para salientar que os governos do PS foram os melhores para a Madeira, dando os exemplos do cofinanciamento de 50% do novo hospital, do reforço em 30% do financiamento da Universidade da Madeira, da duplicação de camas nas residências universitárias e da atribuição de 5% das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, quando a população da Região representa apenas 2,5% da população nacional. Como adiantou, esta é a marca do PS, ao passo que a marca do PSD é a pobreza e a corrupção.

Por outro lado, relevando o aumento dos rendimentos das famílias e o crescimento da economia portuguesa alcançado nos últimos anos, apelou ao voto no PS “para que tenhamos um novo primeiro-ministro que possa continuar o rumo que António Costa trilhou”.

Por seu turno, Jacinto Serrão, deputado e vereador na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, destacou a importância destas eleições para a Região e para a defesa da Autonomia regional. Como referiu, quando Portugal tem governos de direita, as autonomias da Madeira e dos Açores ficam a perder, ao passo que os executivos socialistas apoiam o sistema autonómico. “O PS tem defendido genuinamente a Autonomia”, vincou, apelando ao voto para eleger Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro e os deputados que melhor defenderão a Madeira na Assembleia da República.