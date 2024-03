Paulo Cafôfo lançou esta tarde um derradeiro apelo ao voto no PS nas eleições do próximo domingo, argumentando que serão os socialistas os deputados que melhor defenderão os interesses da Madeira na Assembleia da República e para que seja possível manter o rumo que tem vindo a ser seguido ao longo dos últimos oito anos de governação socialista.

O PS-Madeira terminou a campanha eleitoral com uma arruada pelas artérias centrais do Funchal, numa iniciativa que nem a chuva atrapalhou e que deixou o candidato convicto da boa recetividade às propostas e da vontade de mudança que diz sentir nas ruas.

Na ocasião, o cabeça de lista do PS fez referência ao “momento complexo” que a Região está a atravessar, numa alusão à crise política relacionada com as suspeitas de corrupção que envolvem o Governo Regional e que levaram à constituição de Miguel Albuquerque como arguido, e assegurou que a esperança reside no PS, conforme adiantou o partido numa nota de imprensa sobre a iniciativa.

Paulo Cafôfo, que durante o percurso foi distribuindo cravos às pessoas que ia encontrando e que faziam questão de o cumprimentar, afirmou que “nada como uma flor de abril para devolver a esperança aos madeirenses e aos porto-santenses”, mostrando-se convicto de que as pessoas saberão dar a resposta certa nas eleições deste domingo, mas também nas eleições regionais antecipadas que acredita que se irão realizar. “Levar a Madeira para a frente é aquilo a que nos propomos”, apontou.

Melhores salários e aumentos das pensões

O candidato socialista fez questão de chamar a atenção para a importância de voltar a eleger um Governo do PS, para que seja possível dar continuidade à valorização dos rendimentos, que tem sido uma marca da governação dos últimos oito anos. Cafôfo recordou que o salário mínimo cresceu dos 505 euros para os 820 euros e que o salário médio aumentou quase 30%, sendo que o compromisso é o de fazer crescer a retribuição mínima para os 1.000 euros até 2028 e a retribuição média para os 1.750 euros. A par disto, destacou o progressivo aumento das pensões, determinante para dar uma vida mais digna aos idosos.

“Tudo isto só tem sido possível com o PS e esta melhoria dos rendimentos só poderá continuar se o PS de mantiver a governar”, disse, alertando que “não nos podemos esquecer daqueles que cortaram os salários e as pensões (o PSD)”.

Classificando estas eleições como sendo da maior importância também para a Madeira, Paulo Cafôfo não deixou igualmente de destacar as políticas dos Executivos socialistas em benefício da Região. “É graças aos Governos do PS que o novo hospital da Madeira será cofinanciado em 50% pela República, que o financiamento da Universidade da Madeira será reforçado em 30% e que serão duplicadas as camas nas residências universitárias”, relevou.

Além disso, salientou o facto de, graças ao Plano de Recuperação e Resiliência negociado pelo Governo do PS, a Madeira receber um total de 706 milhões de euros – o correspondente a 5% do total nacional, quando a população da Região representa apenas 2,5% da população portuguesa. O investimento de 45 milhões de euros, só em 2023, para o pagamento do subsídio social de mobilidade dos madeirenses, a construção da nova gare do aeroporto do Porto Santo e o financiamento dos cabos submarinos foram ainda outros exemplos enumerados.

“Os últimos oito anos mostraram-nos que é com os Governos do PS que a Madeira mais beneficia, pelo que é imperativo continuar a dar força ao nosso partido para melhor defendermos a nossa Região”, sustentou Paulo Cafôfo, garantindo que os deputados do PS tudo farão para defender e aprofundar a autonomia, com resultados práticos na vida dos madeirenses.