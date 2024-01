Paulo Cafôfo, presidente do PS Madeira, defendeu hoje que ao fim de quase 50 anos de Autonomia ainda há muito por fazer, até porque temos assistido a “uma manipulação da Autonomia por parte do PPD/PSD”.

“Há uma pedra basilar da Autonomia que é a solidariedade nacional e essa solidariedade é importante para manter a união e coesão de todo o País, a união de todos os Portugueses”, independentemente de viverem no território Continental ou nas Regiões Autónomas, disse o líder dos socialistas madeirenses citado num comunicado emitido após uma uma reunião mantida com o Grupo Parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

Este é o entendimento do Partido Socialista, por oposição à ideia de divisionismo que “ao longo dos anos tem sido explorada e aprofundada pelo PPD/PSD. Em vez de estarem preocupados com o aprofundamento da Autonomia estão preocupados com a divisão entre os portugueses que vivem nesta Região Autónoma e os portugueses que vivem no resto do país” e acrescenta que ”há uma manipulação clara da Autonomia na sua relação coma República. É preciso dizer com todas as letras: o PSD caiu em descrédito no que diz respeito à defesa da Autonomia. Este partido que fala alto na Região, pia muito baixinho na República. O PPD/PSD vergou-se ao centralismo de Lisboa, na Madeira defendem uma coisa, em Lisboa defendem o seu contrário” e dá como exemplo o processo de revisão constitucional que estava a decorrer antes de ser interrompido pela dissolução da Assembleia da República, onde o PSD-Madeira se vergou perante a sua direção nacional ao apoiar propostas humilhantes para a autonomia como seja defesa da substituição do cargo de Representante da República por um Mandatário da República. “Os Madeirenses e Porto-Santense não querem mandatários, para isso já chega aqueles que aqui se acham senhores e donos desta terra”, uma atitude de subjugação que o PS-Madeira considera inqualificável.

O presidente dos Socialistas da Madeira referiu ainda que falta um projeto político autonomista e há uma ausência de rumo a quem nos tem governado. Uma das conclusões desta reunião com os deputados é a constatação da desvalorização do papel da ALRAM, pela subjugação ao partido que tem assumido o governo da Região que tem esvaziado o que deveria ser o papel do principal Órgão da Região. A ALRAM não pode estar vergada a um governo ou a um partido, tem de assumir a sua competência legislativa, em vez de se limitar a adaptar legislação Nacional quando a Autonomia nos permite legislar em 42 áreas diferentes.

Cafôfo defende um maior uso das competências legislativas que a autonomia já nos confere e assume o papel de liderança do PS-Madeira no aprofundamento da Autonomia de que ainda necessitamos “Esta Autonomia [do governo PPD/PSD-CDS] não nos serve e só teremos uma verdadeira Autonomia e uma ‘Autonomia de Resultados’ com o Partido Socialista”.