Realiza-se na próxima quinta-feira, 22 de fevereiro, no Centro Cultural de Investigação, na Rua do Matadouro, no Funchal, a sessão pública de apresentação apresentação da nova edição dos ‘Cadernos da Paz’, subordinados ao tema “Haverá guerras justas?”, que contará com a participação do Contra Almirante Martins Guerreiro e de Clara Sottomayor, conselheira do Supremo Tribunal da Justiça, autores dos textos.