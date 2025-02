A diretora regional da Saúde afirmou, hoje, que os rastreios estão numa fase de implementação plena. Ainda não há números da adesão mas Bruna Gouveia acredita que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas. A convocação para os rastreios do cancro da mama, cólon-retal e útero, é feita por mensagens no telemóvel e a diretora regional alerta para a necessidade de as pessoas estarem atentas.

O facto de a convocação ser feita por telemóvel poderá levar os mais velhos a não comparecerem, por não lidarem com este tipo de ferramenta. Mas a diretora regional da Saúde realça que, nas idades mais avançadas, as pessoas que não utilizam as tecnologias de forma integral, têm contactos familiares associados. “Estamos a tentar fazer com que nos centros de rastreio e nos centros de saúde, as pessoas tenham essa informação e tem sido uma estratégia bem produtiva”, garantiu aos jornalistas a diretora regional da Saúde, esta manhã, momentos antes de ter início o Fórum integrado no Dia Mundial do Cancro.