Há um plano e um calendário já definidos no PSD para manter a governação. A estratégia é enfrentar Marcelo, Montenegro e todos os que defendem eleições antecipadas. E as datas marcantes são a indicação de um novo executivo com urgência, outro programa de governo no final de fevereiro e orçamento até meados de março.

Manuel António Correia é o preferido. Pedro Coelho focado na Assembleia da República deixa caminho aberto para o ex-secretário.

Uma semana sem serem ouvidos. Arguidos continuam à espera de prestar esclarecimentos ao juiz em Lisboa.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM; numa Primeira Página que destaca as eleições nacionais. Boletim de voto vai ter 17 listas.

Saiba ainda que Império da Ilha segue a história do sal e que 'Adega de São Vicente' rende mais de meio milhão. Imóvel foi ontem a hasta pública com apenas um concorrente.

Proteção de dados exige investimento é outro assunto de relevo nesta edição. Região assinala Dia Europeu com apresentação de novas medidas.

Nas Ocorrências, destaque para um ferido após choque entre dois carros; Caso de droga com sentença em março.