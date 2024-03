O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), em parceria com o Hotel Barceló Funchal OldTown e a Associação Adoro.Ser.Mulher, que promove e impulsiona o empreendedorismo no feminino, homenageia as Bordadeiras de Casa num evento que decorre no dia 8 de março, Dia da Mulher, a partir das 17h00 no Hotel Barceló Funchal OldTown.

Segundo informa a secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, em comunicado, às 17h00, na receção do hotel, decorre a abertura de uma exposição sobre o ‘Bordado Madeira’ e a ligação intrínseca que existe entre esta arte e a flor, uma vez que a flor é a principal fonte inspiradora do Bordado Madeira. “É o Bordado Madeira que torna a flor eterna, no desenho, no tecido, na garantia da passagem de geração em geração e nas memórias que perduram no tempo”, realça a tutela na mesma nota. Esta exposição é composta por um conjunto de trípticos, onde se destaca o Bordado Madeira aplicado à roupa de mesa e de praia, sendo da autoria do IVBAM. A abertura desta exposição contará com a presença da secretária regional do Ambiente e Agricultura, Rafaela Fernandes.

Seguir-se-á, no Atelier Coffee Bar, a Conferência Mulheres Extraordinárias, que destaca as Bordadeiras de Casa e o trabalho inestimável destas mulheres na persecução desta arte centenária. Integram o painel de oradoras a secretária regional do Ambiente e Agricultura, Rafaela Fernandes, Firmina Abreu, bordadeira de casa, Maria Bernardete Gonçalves, da Gês Bordados e Karla Vieira, designer de moda. Esta conversa será moderada por Marisa Santos, Vogal do Conselho Diretivo do IVBAM.

Das 18h00 às 23h00 decorre um Mercado com marcas regionais que têm impulsionado e utilizado o Bordado Madeira nas suas criações, tais como As Marias, Bordadeira, Bailha e Misa.Handmade e outras marcas que têm reinventado o vime e a tapeçaria como a Bica Larica, Wicker_it e Maui&Sucri.