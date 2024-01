Bom dia e bom domingo!

- A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz inicia a celebração do seu 92º aniversário a partir das 8h00, na igreja Matriz, seguido de um vasto programa. O ponto alto das comemorações está agendado para as 12h00, na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz, com a formatura, bênção de um veículo escada e ambulância, atribuição de medalhas.

- Pelas 10h00, o Movimento é Possível Impedir a Destruição do Paredão promove uma concentração na Bica da Cana, seguida de caminhada que ligará o miradouro Boca da Corrida – Jardim da Serra ao sítio da Fajã Escura – Curral das Freiras.

- O Bloco de Esquerda Madeira realiza a sua X Convenção Regional, no Hotel Porto Santa Maria. A sessão de encerramento às 18h00, conta com a presença da coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua.

- Às 18h00, no MAMMA Club, assista ao concerto protagonizado por Gabriel Gonçalvez na Voz e Percussão, Anibel de Corral no Piano, Oswald Verde no Congas e Rafael Andrade no trompete.