A greve de bombeiros agendada para o próximo dia 15 de março, sexta-feira, não vai acontecer na Região. Foi cancelada depois de uma série de reuniões, sendo que uma delas aconteceu, hoje, na Direção Regional do Trabalho, apurou o JM, vindo a confirmar junto do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil.

À JMFM, o secretário-geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil, Costa Velho, também admitiu que a greve foi desconvocada mas explicou que a razão desta decisão tem a ver com o facto de as associações de bombeiros estarem a trabalhar praticamente abaixo dos serviços mínimos. Como teriam de assegurar os serviços mínimos e, nesse dia, já seria mesmo impossível, optou-se por não aderir à greve.

Recorde-se que o Sindicato Nacional da Proteção Civil tinha referido à JM FM que os bombeiros da Região iriam fazer greve na próxima sexta-feira.

”Vamos fazer fazer uma greve de 24 horas que esperamos tenha uma grande mobilização porque as questões que estão no fundamento dessa greve são, de facto, muito importantes”, adiantou aquele responsável, apontando que a reação do Executivo madeirense, de “suspender, ao longo dos meses, o novo estatuto remuneratório” não agrada”, disse Costa Velho, a 27 de fevereiro, dia em que anunciou a greve.

Ainda assim, a manifestação programada para as 15 horas de sexta-feira em frente ao Parlamento madeirense é para se manter.