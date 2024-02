Roberto Almada e Dina Letra estiveram reunidos menos de trinta minutos com o Representante da República para a Região, Ireneu Barreto, na primeira audiência da tarde e manifestaram o desejo de eleições antecipadas, como já era expectável. “Há a necessidade de eleições antecipadas quando for constitucionalmente possível”, começou por reiterar Dina Letra, coordenadora regional do Bloco de Esquerda, numa alusão à data de 24 de março, a partir da qual o Presidente da República tem poder efetivamente para dissolver a Assembleia Regional.

Dina Letra teve oportunidade de transmitir a Ireneu Barreto que a estratégia do PSD/CDS-PP da apresentação de um novo líder e de um novo governo não é o desejado, por não ter “legitimidade do povo”. A bloquista, que teve Roberto Almada na retaguarda, disse ainda que ainda é “muito cedo” para pensar em acordos, conforme já havia transmitido ao JM no passado sábado. O Bloco deixou inequívoco que não teme eleições antecipadas, podendo, ou não, perder expressividade no voto.

Iniciaram-se esta tarde as audições no Palácio de São Lourenço aos nove partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, cujas reuniões serão repartidas por três dias. Hoje, são ouvidos o Bloco de Esquerda (15h00), o PAN (16h00) e a Iniciativa Liberal (17h00).As audições acontecem depois de formalizada a demissão de Miguel Albuquerque, desde segunda-feira, 5 de fevereiro, em gestão corrente. Compete a Ireneu Barreto recolher a vontade de cada partido político quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político regional na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido no mesmo processo judicial.