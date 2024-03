A candidatura do Bloco de Esquerda (BE), às eleições do próximo dia 10 de março esteve, esta manhã, numa ação de campanha em São Roque, Funchal, onde o tema central foram as pensões, com a estrutura regional do partido a realçar “o assalto às pensões feito pela coligação PSD-CDS”.

“Portugal continua a ter pensões muito baixas, resultantes de salários baixos e de carreiras contributivas débeis, o que se reflete numa elevada taxa de pobreza entre os idosos”, detalha o partido em nota às redações.

“Muitos têm de escolher entre ir ao supermercado ou à farmácia e isso é absolutamente inaceitável em qualquer sociedade, que deve tanto e deve respeitar os seus pais e avós. É preciso combater o esquecimento e a pobreza a que muitos idosos estão votados e para isso é necessário acabar com muitas injustiças”, referiu o partido, enumerando uma série de medidas como “alterar as regras de atualização das pensões, integrando no cálculo os valores do crescimento e da inflação, para que nenhum pensionista perca poder de compra”.

Defendem ainda o aumento “do valor mínimo das pensões, para que quem tem 20 ou mais anos de descontos tenha uma pensão acima do limiar da pobreza”, “garantir a reforma antecipada para pessoas com 15 ou mais anos de descontos, com incapacidade igual ou superior a 60%”, “eliminação do fator de sustentabilidade que não! tem qualquer sentido quando o impacto da esperança média de vida já está incorporado no cálculo da pensão”, “recálculo das pensões de quem tem mais de 40 anos de descontos e de quem tem profissões de desgaste rápido, eliminando cortes injustos”, “alargamento do acesso ao complemento solidário para idosos, eliminando, entre outros, a contabilização dos rendimentos dos filhos para acesso a esta prestação”.

Os bloquistas não se coibiram, todavia, de referir o corte de pensões no governo de Pedro Passos Coelho, com a coligação PSD/CDS-PP.

“O maior assalto ao pensionistas. Todos sabem e não esquecem os cortes nas suas pensões”, sublinha a candidatura do Bloco de Esquerda.

“Queriam cortar salários e pensões de forma permanente, e só não foram mais longe porque tivemos uma geringonça de esquerda, que recuperou os rendimentos que foram cortados e devolveu o respeito que os portugueses merecem.

As pensões e a Segurança Social são um negócio apetecível para a direita, e tanto a IL como o CH, querem apenas entregar o pote aos seus amigos e financiadores do partido, quer da banca quer das seguradoras.

Já vimos que a coligação PSD-CDS não fecha a porta a esse entendimento, pelo que o perigo das pensões serem entregues à roleta da bolsa e a fundos abutres, que não querem saber das pessoas, é real. Por isso, no dia 10 de Março é preciso votar no Bloco de Esquerda que é quem enfrenta o poder da banca e das seguradoras e quem defende um sistema mais justo para as reformas de toda a gente”, é exposto.