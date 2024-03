Roberto Almada (BE), diz que este esforço que se pede estaria ao alcance do Governo Regional e afirmou que o Governo investe mais em escolas privadas, esquecendo os estudantes madeirenses que se encontram matriculados no Ensino Superior na UMa.

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), sugere que o Governo Regional garanta integralmente o valor das propinas, isto se tiver vontade de subtrair o valor do investimento em escolas privadas.

“Esta proposta que o PCP aqui traz é uma proposta que é justa”, disse o deputado único do BE, explicando que seria o primeiro passo para garantir a gratuitidade no Ensino Superior.

Discute-se o projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Garante o apoio em 50 % das propinas aos estudantes das instituições de ensino superior na Região Autónoma da Madeira”.