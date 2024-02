Hasteando aquela que tem sido uma das bandeiras do Bloco de Esquerda, a crise da habitação, Roberto Almada disse que “é preciso medidas mais corajosas na habitação, uma delas é 25% da nova construção para habitação acessível”. “Propomos, também, a construção pública de novos alojamentos”.

O Bloco quer a limitação de venda de casas a não residentes. A entrada de não residentes que pretendem apenas adquirir um ativo financeiro, ou de luxo, na ótica de Roberto Almada, não é o caminho. Por isso, defende a proibição ou limitação de vendas de casas a não residentes e uma reforma fiscal para proteger a habitação.

Recorde-se que no Período da Ordem do Dia, discute-se a apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Banco de solos para a habitação”.