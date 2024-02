“A coligação de direita PSD-CDS com total apoio do PAN está a engendrar um golpe palaciano”, afirma o Bloco de Esquerda em comunicado às redações.

“O Bloco de Esquerda apela ao Representante da República para que não comprometa a credibilidade e a legitimidade democrática de um governo à vontade destes partidos em manter-se no poder a qualquer custo”.

“Querem fazer-nos crer que tudo se resume a duas figuras: Miguel Albuquerque e Pedro Calado, mas não é assim. Há várias secretarias regionais sob investigação, desde ao ambiente ao equipamento social, passando pela economia e pelas finanças. Há portanto toda uma governação que fica sob um clima de suspeição, que perdeu a credibilidade e a confiança dos madeirenses e portossantenses, o que não é compatível com uma mera mudança de titulares.

Estamos portanto perante um problema de legitimidade desta governação, liderada pela coligação PSD-CDS com o apoio do PAN. Não pactuamos com o branqueamento de todo um regime, de toda uma governação que empobrece os madeirenses a cada dia e favorece os ricos, que se julgam donos da Madeira e dos madeirenses. É isto que esta coligação de direita, com o apoio do PAN, está a tentar fazer. Reiteramos o que dissemos desde a primeira hora: perante esta grave crise que aterrou na Madeira há uma semana, o Bloco de Esquerda entende que a única solução possível e legítima é a de eleições antecipadas, a ser convocada pelo Presidente da República nos prazos que a Constituição determina”, é finalizado.