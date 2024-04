A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), em parceria com a Câmara Municipal de Machico, desafia os amantes da natureza a participar no ‘BioBlitz Ponta de São Lourenço@night’, no próximo dia 20 de abril.

Neste evento, de acordo com um comunicado enviado à redação, biólogos e equipa SPEA ajudarão na identificação das mais variadas espécies, ao longo da área inicial do conhecido percurso pedestre da Ponta de São Lourenço, no sábado, 20 de abril, entre as 17h30 e as 21h30.

Esta atividade é gratuita, mas limitada a 50 participantes.

“Este é o segundo BioBlitz que decorre na Madeira e todos são bem-vindos: famílias, estudantes, professores e entusiastas da natureza. É uma atividade gratuita e que promove a consciencialização da comunidade para a importância da biodiversidade, através de metodologias exploratórias e científicas, aproveitando, simultaneamente, para mapear a biodiversidade nesta área protegida da Rede Natura 2000”, refere Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.

No BioBlitz de 2023, realizado na Laurissilva, 37 participantes foram cientistas por um dia, e registaram mais de 55 espécies, incluindo aves como o bis-bis e o tentilhão-da-madeira, plantas como o feto-de-botão e a uveira-da-serra, e vários artrópodes, como o bicho-de-conta e o abelhão-terrestre.

Este ano, o Bioblitz decorre no concelho de Machico, freguesia do Caniçal, onde a SPEA convida os madeirenses a descobrir a elevada diversidade natural existente nas áreas protegidas e como esta biodiversidade é afetada pela poluição luminosa.

Caso tenha interesse em participar, inscreva-se em www.naturaatnight.spea.pt e venha munido de roupa confortável, lanterna e muita curiosidade. As espécies encontradas serão fotografadas e inseridas na aplicação iNaturalist, obtendo assim uma listagem dos seres que ocorrem naquela área natural.

O combate à poluição luminosa tem vindo a ser um dos focos de atuação da SPEA na Madeira, nas últimas décadas. Esta atividade realiza-se no âmbito do projeto LIFE Natura@night, coordenado pela SPEA e no qual uma aliança de 13 parceiros pretende uma abordagem muito direta à origem do problema, procurando implementar iluminação pública mais eficiente, melhor direcionada e mais amiga do ambiente.

No âmbito deste projeto, Machico, juntamente com os municípios de Santa Cruz, Santana, Funchal e Câmara de Lobos, está a realizar alterações na sua iluminação pública, de forma a salvaguardar a saúde dos ecossistemas noturnos.

O projeto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e tem como parceiros a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Machico, a Câmara Municipal de Santana, a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a Direção Regional de Políticas Marítimas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Instituto de Astrofísica de Canárias, o Instituto Tecnológico de Canárias, a Fluxo de Luz e a Sociedade Espanhola de Ornitologia.