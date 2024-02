A manchete da edição de hoje do JM revela que a degradação do edifício da Bela Vista suscita críticas de vários familiares dos 180 utentes da unidade de saúde. O ‘Living Care’, que tem a concessão do Lar, admite que o atual modelo “está esgotado e não responde às necessidades” e anuncia ao Jornal um investimento na ordem dos 20 milhões de euros para a requalificação e modernização do espaço.

Destaque também para o Cortejo Trapalhão, que teve menos sátira, mas muita gente.

Na sequência da investigação que atingiu a Madeira, hoje deverão ser conhecidas as medidas de coação aos arguidos, após 22 dias de detenção.

E neste Dia dos Namorados, o Jornal mostra o amor sem preconceitos.