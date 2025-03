O Bloco de Esquerda visitou Machico para esclarecer a população sobre a política de subsídios, respondendo à narrativa divulgada pelos partidos de direita e reafirmada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, segundo os bloquistas.

“Esta narrativa é mais uma mentira de Miguel Albuquerque que revela bem o desprezo que nutre pelos trabalhadores e também pelas populações mais desfavorecidas e carenciadas. A verdade é que o subsídio de desemprego é um direito de quem perde o seu emprego. O subsídio de reinserção social ou o complemento solidário para idosos visam atenuar as imensas dificuldades por que passam estas pessoas, que são vítimas da pobreza e de um modelo económico que gera desigualdade e injustiça na distribuição da riqueza criada. Acusar as pessoas beneficiárias destes subsídios como sendo as responsáveis pelos problemas da Região, é a maneira mais injusta e cruel de transformar as vítimas em culpados, que Miguel Albuquerque e toda a direita, desde os liberais da IL aos extremistas do Chega, utilizam para enganar o Povo”, realça o BE.

Albuquerque acusa os desempregados de não quererem trabalhar e viverem de subsídios, mas o Bloco de Esquerda refuta essa visão, defendendo que os subsídios são direitos de quem perde o emprego ou enfrenta dificuldades financeiras.

O partido propõe um modelo económico mais justo, que combata a corrupção, independentemente dos trabalhadores, garanta serviços públicos e assegure o direito à habitação, defendendo essas causas como fundamentais.