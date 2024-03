O Bloco de Esquerda chamou hoje à atenção dos eleitores para a importância de o PSD e CDS terem de explicar porque não permitiram que fosse discutido e alargado o regime de incompatibilidades e impedimentos para os titulares de cargos políticos e Lei da paridade à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

“Uma recusa que é, desde logo, uma menorização do poder legislativo regional”, considerou Paulo Almada, em conferência de imprensa, observando que as “questões do Estatuto Político-Administrativo da Região são mais vastas do que a transparência e a paridade e o Bloco empenha-se nesse processo, desde logo, para garantir um aprofundamento da Autonomia”.

Para o parlamentar, “a verdade é que o PSD Madeira tem atrasado esse processo e, ao longo dos últimos 20 anos, não permitiu sequer a atualização do Estatuto, e respetivo aprofundamento da Autonomia, que a revisão constitucional de 2004 consubstanciou”.

Tendo em conta este cenário, e numa altura em que o Presidente da República “se prepara para dissolver este Parlamento e convocar eleições antecipadas ficam, uma vez mais, adiadas tais alterações sem que a, já criada, Comissão Regional para o Aprofundamento da Autonomia tenha reunido uma única vez para se debruçar sobre estas matérias”, lembrou.

^”Os eleitores, nas eleições regionais que aí vêm sabem que o BE quis resolver esta situação com propostas que visavam repor maior transparência na vida política regional, numa altura em que as questões relacionadas com o combate à corrupção estão na ordem do dia”, rematou.