Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, considera que Albuquerque não tem “qualquer condição para continuar a ser presidente do Governo Regional”. Deste modo, e em representação do partido, mostrou-se favorável à proposta de moção de censura apresentada pelo Partido Socialista.

“Nós vamos votar favoravelmente”, asseverou, entendo ser necessário “um outro Governo e governação na Região Autónoma da Madeira”.

Esta foi a reação de deputado na Assembleia Legislativa da Madeira do partido à saída do Palácio da Justiça após a formalização da entrega da lista com a candidatura para as eleições legislativas nacionais do próximo dia 10 de março.

“Não somos portugueses de segunda”

Dina Letra, coordenadora regional do partido, e cabeça-de-lista, assumiu que as prioridades do partido são garantir que a autonomia esteja ao serviço dos madeirenses.

“Há questões que naturalmente têm de ser solucionadas com a República”, disse, referindo-se, a este respeito, à questão do helicóptero no combate a incêndios, da mobilidade – de mercadorias e passageiros e área -, do diferencial fiscal, entre outras questões.

“As assimetrias que temos em relação ao território continental devem ser tidas em consideração”, sublinhou, mostrando-se confiante numa eleição, visto que “todos os partidos estão em pé de igualdade”.