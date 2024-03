O Bloco de Esquerda dedicou este dia de campanha à saúde, defendendo o reforço dos meios do serviço público de saúde, tanto nos cuidados hospitalares como nos cuidados primários. Aponta situações de degradação e de falta de medicamentos.

Em comunicado, o BE Madeira considera que “o serviço público de saúde foi uma das maiores conquistas do povo português no pós 25 de Abril e foi uma evolução tremenda quer no acesso a cuidados e tratamentos quer na prevenção”.

“Temos dos melhores serviços públicos de saúde da Europa, profissionais dedicados que procuram garantir uma resposta a quem recorre aos serviços e ninguém é parado à entrada ou fica sem assistência por insuficiência económica”, sublinha o partido.

O BE contesta “os modelos liberais que têm apenas por base o utilizador-pagador e que fazem da saúde um negócio” e defende “o serviço público de saúde, universal e gratuito, de qualidade e que garanta acesso a cuidados e tratamentos a todas, todos e todes os que dele necessitam”.