O Bloco de Esquerda Madeira defendeu, esta tarde, em Machico, leques salariais para impulsionar a subida dos salários intermédios.

Dina Letra, candidata do BE pelo círculo da Madeira, constatando que 820 euros de salário mínimo nacional é “pouco”, quer, já este ano, um acréscimo intercalar para os 900 e que, para os próximos anos, haja uma alteração da regra em que o salário mínimo suba sempre pelo valor da inflação acrescido de 50 euros.

Deste modo, conforme prosseguiu, os trabalhadores não terão uma perda continuada do poder de compra.

“E certamente não queremos um país com salários mínimos porque há riqueza para que toda gente tenha vida boa. E essa vida boa consegue-se com salários dignos, com aumento de salários e não baixando simplesmente impostos que não resolvem nada. E a prova disso é que na Madeira nós temos o IRC mais baixo do país, um PIB superior a 6 mil milhões de euros, mas as pessoas vivem mal”, apontou.

Nesse sentido, o partido defende uma melhor redistribuição da riqueza, considerando ser possível aplicar leques salariais nas organizações para que o valor que é criado seja distribuído por toda a rede de valor. “Os trabalhadores constroem a riqueza das organizações do país todos os dias e merecem ser ressarcidos com dignidade pelo trabalho que produzem e, nesse sentido, entendemos que os leques salariais são uma forma de impulsionar os salários intermédios”, remata.