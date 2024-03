A queimar os últimos cartuchos desta campanha, o Bloco de Esquerda (BE) encerrou esta temporada com uma homenagem às mulheres, iniciativa que decorreu na Praça Amarela.

Dina Letra direcionou um apelo a “todas as pessoas de esquerda, a todos os indecisos e a todas as mulheres”, sublinhando que votar no BE é votar “contra o conservadorismo, contra o retrocesso e fantasmas do Natal passado”.

“Precisamos de avançar e esse avanço é possível com voto no BE, que é quem luta pela dignidade de ter um salário, dignidade de quem tem uma pensão que ajude a chegar ao final do mês, de ter uma casa para viver e de ter um trabalho a tempo inteiro”, afirmou.

Ainda na ocasião, a candidata manifestou que votar no partido é “uma mensagem de esperança” com foco num futuro “melhor, para nós e para os nossos filhos”.