Segundo o Bloco de Esquerda, a habitação é o “problema que mais aflige os portugueses e particularmente os madeirenses que viram os preços das casas e das rendas subir mais de 40% em um ano”.

A este respeito, o partido recorda que o Funchal é já a 3.ª cidade mais cara do país, o preço do m2 atinge os 3.200, “e quem cá vive e trabalha não consegue arranjar uma casa que possa pagar ou arrendar”.

“Temos mais de 6.000 famílias à espera de uma habitação, a que se juntam as muitas que estão em risco de perder as suas casas para o mercado. A habitação é, por isso, uma prioridade para o Bloco de Esquerda e resolvê-lo deverá ser também a prioridade do próximo governo do país”, pode ler-se em comunicado.

Frisando que os baixos salários e os preços da habitação estão a impedir os jovens de saírem de casa dos pais e a prosseguirem o seu futuro, encontrando na emigração a única solução, ao mesmo tempo que empobrece as gerações seguintes, que viram as prestações do crédito e as rendas subirem de forma drástica, o BE elenca uma séria de medidas para esta matéria:

”Por isso, ao contrário dos partidos de direita que pretendem apenas deixar o mercado a funcionar livremente, subsidiar os bancos e os fundos imobiliários que especulam e lucram milhões com os preços das casas, o Bloco quer intervir na raiz do problema e fazer baixar os preços das casas e fazê-lo já. E como propomos fazê-lo? No caso do crédito habitação, propomos a intervenção da CGD, banco público que detém uma larga maioria dos créditos habitação e que poderá usar os milhões que obteve com a subida das taxas de juro precisamente para reduzir as taxas aos seus clientes e assim regular o mercado do crédito. No caso das rendas é imperativo fixar tetos máximos, para que as famílias não sejam expulsas das suas casas pela ganância do mercado. Mas é preciso também soluções para o problema da especulação imobiliária que surgiu fruto da abertura aos milionários dos visto gold e dos residentes não habituais, que fez direcionar a construção para o segmento de luxo”, acrescenta.

“E a Madeira é exemplo disso mesmo: temos muita construção, mas essas casas não são para o bolso dos madeirenses. Para termos casas que os jovens possam comprar ou arrendar é preciso que os preços das casas e das rendas baixem. Por isso, o Bloco de Esquerda defende o fim dos vistos gold e a proibição da venda de casas aos residentes não habituais, ao mesmo tempo que se deve limitar a propagação do Alojamento Local, que tem feito dezenas famílias deixar as suas casas porque a ganância dos senhorios fez cessar os contratos de arrendamento. As casas são para viver e não são um negócio”, conclui.