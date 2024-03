A chegada do Azamara Pursuit que veio de La Palma, com 657 passageiros e 394 tripulantes e que já está atracado no cais norte do Porto do Funchal.

Faz uma escala de 10 horas na Madeira e parte, pelas 22h00, com destino a Lisboa, porto de desembarque deste cruzeiro de 37 noites da África do Sul a Portugal.A viagem teve início a 08 de fevereiro em Cape Town, com escalas em Port Elizabeth, Richard´s Bay, Durban, Mossel Bay; na África do Sul, Ludentz e Walvis Bay, na Namíbia, Sant Helena, Banjul, na Gambia, Dakar, no Senegal, Grã-Canária, Tenerife, La Gomera, La Palma, agora Funchal, seguindo-se a capital portuguesa, onde termina este cruzeiro a 15 de março.