O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou sobre o estado do tempo para a orla marítima do Arquipélago da Madeira com avisos de vento e agitação marítima fortes até às 6h de amanhã.

O vento será de norte/noroeste, inicialmente bonançoso a moderado, aumentando para moderado a fresco e, por vezes, muito fresco durante a tarde, podendo atingir maior força à noite. A visibilidade será boa a moderada, podendo ser fraca em alguns momentos. Quanto à ondulação, na costa norte, as ondas serão de 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros, enquanto na costa sul as ondas começarão com 1 metro e aumentarão para 1 a 2 metros.