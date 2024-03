Na última segunda-feira, um meio aéreo da Força Aérea monitorizou um navio russo que cruzava a zona marítima de responsabilidade portuguesa.

O navio em questão – AKADEMIK TRYOSHNIKOV -, um quebra-gelo de investigação científica – cruzou a Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional a mais de 100 milhas náuticas da linha de costa com rumo a sul, mais concretamente ao redor do Arquipélago da Madeira.

Ao longo da travessia em águas portuguesas foi acompanhado quer pela Força Aérea quer pela Marinha Portuguesa.

Esta é a terceira ação de monitorização a navios russos em 2024.

Os países da NATO têm contribuído em conjunto para a monitorização permanente do espaço estratégico de interesse, obtendo informações e análises que garantam segurança. Releva para este facto a monitorização regular da integridade das infraestruturas submarinas críticas, que incluem gasodutos para transferência de energia e cabos de comunicação, responsáveis pela transferência de mais de 95% dos dados mundiais de informação. Como forma de prevenção a qualquer ameaça às infraestruturas ou segurança na navegação marítima, os países aliados estão em permanente vigilância através de missões de patrulhamento e reconhecimento, com presença contínua nas áreas mais críticas com meios aéreos e navais militares.

O referido navio já está na zona de Canárias, seguindo para a Cidade do Cabo (África do Sul), sendo o Marine Traffic, plataforma que rastreia navios.