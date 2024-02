Bom dia e bom fim de semana!

- Prossegue a partir das 10h00, na Quinta Magnólia - Centro Cultural, o encontro subordinado ao ‘Literatura e Sociedade: A Obra de Irene Lucília’.

- Pelas 16h00, na sede do Centro de apoio ao desenvolvimento infantil – CRESCER, vai decorrer um workshop com o tema ‘À volta dos Alimentos’, com a nutricionista Sara Freitas.

- No palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 16h00, o espetáculo ‘Da Irene, com amor’, da Associação GATO.

- Às 16h30, junto à igreja paroquial do Garachico, realiza-se uma iniciativa promovida pela Comissão de Moradores do Garachico, de Câmara de Lobos, para reivindicar o acesso ao saneamento básico.

- É um dos momentos mais aguardados nas Festas de Carnaval: o cortejo alegórico constituído por 13 trupes e subordinado ao tema ‘Noites Mágicas nas Avenidas’. O início é às 20h00, ao ritmo de muita música, cor e brilhos, pela principal avenida da cidade do Funchal.