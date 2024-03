A Direção Regional de Pescas e do Mar informa, em comunicado, que uma avaria mecânica num dos equipamentos do entreposto frigorífico do Funchal está a provocar alguns constrangimentos na operação.

A autoridade dá conta, ainda, que já abriu um procedimento para proceder à reparação dos equipamentos, tendo tido a informação, por parte do fornecedor, de que a reparação e substituição de peças deverá decorrer ao longo de, pelo menos, três meses, sendo por isso necessário, em alternativa, que os operadores utilizem o entreposto do Caniçal durante este período.

Ainda a este propósito, recorda que o Governo Regional está já a trabalhar na remodelação do atual entreposto, que já conta com mais de 40 anos, tendo já sido aprovado o anteprojeto de remodelação.

Esta infraestrutura, que representa um investimento do Governo Regional na ordem dos nove milhões de euros, contando com apoios do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e Aquacultura (FEAMPA), “vai permitir aumentar a capacidade e eficiência na resposta aos operadores”, lê-se.

Além da dimensão funcional, a nova infraestrutura que irá surgir no lugar do atual entreposto do Funchal obedece, igualmente, à linha arquitetónica e urbanística que está prevista para aquela zona, melhorando e valorizando toda aquela área.

Face o exposto, a autoridade “lamenta este contratempo e pede a compreensão dos operadores”, conforme pode ler-se em nota.