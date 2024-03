A Autoridade Marítima Nacional e Marinha Portuguesa alertaram, em comunicado de imprensa, para o agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima na Madeira.

A previsão do vento e do estado do mar indica “um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima na Madeira entre as 06h00 do dia 7 de março e as 12h00 do dia 8 de março”, conforme sublinha a autoridade.

Na Região, a ondulação poderá atingir os cinco metros, podendo a altura máxima atingir aproximadamente nove metros, com período médio a variar entre 12 e 14 segundos.

Por seu turno, o vento poderá registar intensidade média até 50 Km/h e rajadas até 85 Km/h, proveniente de quadrante Noroeste.

Assim, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam a toda a comunidade marítima e à população em geral “um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras, e alertam que os cuidados devem ser redobrados, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.