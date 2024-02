A concelhia de Santa Cruz vai dar continuidade às conferências sobre a Cidadania e, no próximo dia 1 de março, sexta-feira, irá debruçar-se sobre a Madeira e os 50 anos do 25 de Abril – A emancipação de um povo com autonomia e poder legislativo.

De assinalar que a concelhia de Santa Cruz iniciou este ciclo de conferências em Abril do ano passado, no âmbito do projeto “FAZER CRESCER SANTA CRUZ”, abordando temáticas interessantes e atuais como: “O voto enquanto instrumento de escolha e compromisso”; “O associativismo”; “O ambiente” e, agora, “A Madeira e os 50 anos do 25 de Abril”.

Nesta quarta iniciativa, que terá lugar no Santa Cruz Village Hotel, às 19h00, a discussão vai incidir sobre a autonomia e o poder legislativo, a participação ativa da população nos momentos importantes e decisivos para a vida do país e da Região Autónoma da Madeira, alguns marcos importantes da nossa história, bem como algumas personagens que fizeram e ainda fazem parte da história da democracia.

Teremos, mais uma vez, um painel de ilustres convidados como o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, que dará o pontapé de saída desta sessão; e José António Gonçalves, antigo membro do grupo de operacionais da coluna de Salgueiro Maia.

Lídia Albornoz, Presidente da Comissão Política de Santa Cruz, fará o encerramento desta conferência.

Este evento é aberto ao público.