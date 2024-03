Os transportes coletivos por meio de autocarro registaram, no 4.º trimestre de 2023, um total de 6,8 milhões de passageiros, significando um incremento de 4,9% em termos homólogos.

As carreiras urbanas transportaram 4,4 milhões de passageiros (+7,9% em comparação com o mesmo período em 2022) e nos interurbanos contabilizaram-se 2,4 milhões de passageiros transportados (-0,3% comparativamente ao mesmo período do ano anterior).

No ano de 2023, os autocarros transportaram 26,8 milhões de passageiros (+9,0% face 2022; +6,5% que em 2019), com 17,2 milhões de passageiros nas carreiras urbanas (+11,3% que em 2022) e 9,6 milhões de passageiros nas carreiras interurbanas (+5,2% face a 2022).

A informação é da Direção Regional de Estatística da Madeira, que diz ainda que, em 2023, venderam-se mais de 1.353,1 mil bilhetes a utilizadores da Região. Ou seja, mais 26 por cento quem em 2022 e mais 43 por cento quem em 2019.

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram, no 4.º trimestre de 2023, a transferência de registo de 3 491 veículos automóveis usados, 88,1% dos quais ligeiros de passageiros e 11,0% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 30 veículos pesados, cerca de 0,9% do total.

Em comparação com o 4.º trimestre de 2022, o número de registos aumentou em 141, o que traduz um acréscimo homólogo de 4,2% (+0,5% que no 4.º trimestre de 2019). No que respeita ao ano de 2023, foram efetuados 14 433 registos de transferência de veículos automóveis usados, traduzindo-se numa variação de +3,1% comparativamente a 2022 e de +5,9% em relação a 2019.