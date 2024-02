O executivo municipal celebra amanhã, dia 15 de fevereiro, a assinatura dos contratos interadministrativos com as freguesias de Câmara de Lobos e Curral das Freiras.

Nesse contexto, a Junta de Câmara de Lobos receberá 120.815,60 euros e a Junta de Freguesia do Curral das Freiras 64.420,40 euros, correspondentes aos valores dos contratos assinados este ano, além dos valores dos contratos de execução em vigor.

As verbas atribuídas permitirão uma intervenção de proximidade com os cidadãos, descentralizada, assente numa ótica de subsidiariedade, delegando um conjunto de competências nas Juntas de Freguesia.

Recorde-se que no passado dia 7 de fevereiro o executivo da autarquia de Câmara de Lobos iniciou um périplo pelas freguesias do concelho, para a assinatura dos contratos interadministrativos.

Depois das freguesias do Estreito de Câmara de Lobos e do Jardim da Serra, seguem-se então Câmara de Lobos e Curral das Freiras, num ato que terá lugar às 14h30 nas instalações da Junta de Freguesia do Curral das Freiras.