Autarquia de Câmara de Lobos agradece aos envolvidos no combate aos incêndios

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos aprovou, por unanimidade, na última reunião camarária, um voto de agradecimento público, como reconhecimento a todos contribuíram de forma direta e indireta para o combate aos incêndios que afetaram o concelho durante o mês de agosto.

A autarquia recorda que o incêndio afetou 30% do concelho, “causando elevados prejuízos, sobretudo às populações da Fajã das Galinhas e às áreas agrícolas e florestais do Jardim da Serra e Curral das Freiras”.

“Vivemos um dos momentos mais difíceis da nossa história recente. Mas, no meio da tragédia, vimos o melhor do nosso povo, dos nossos trabalhadores e das nossas instituições. Pelo que não podíamos de prestar publicamente o nosso agradecimento a todos os que participaram, de forma direta ou indireta, no combate aos incêndios e no processo já em curso, de recuperação do nosso concelho”, expressa o presidente Leonel Silva.

O voto de agradecimento público aprovado, “presta especial reconhecimento aos trabalhadores da Câmara Municipal, que, com dedicação exemplar, se empenharam na proteção e recuperação do território, garantindo a segurança e o bem-estar da população. O seu esforço foi essencial para mitigar os danos e restaurar a normalidade para que pudéssemos retomar o nosso quotidiano o mais rapidamente possível”.

O município também expressa na deliberação aprovada, o seu agradecimento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, a todas as corporações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira e da Força Especial de Bombeiros nacional, que enfrentaram as chamas com bravura e determinação, muitas vezes em condições extremas. Segundo o presidente da Câmara, “os bombeiros, com o seu espírito de sacrifício, foram a linha da frente na defesa das nossas vidas e do nosso património.”

Foram de igual forma reconhecidos os contributos da Polícia de Segurança Pública e das demais forças de segurança e defesa, que, aos olhos do município, “desempenharam um papel crucial na manutenção da ordem e proteção das pessoas e bens”. A autarquia expressou o seu agradecimento pela “eficiência, profissionalismo e coragem demonstrados”.

O agradecimento estende-se também às Juntas de Freguesia do Curral das Freiras do Jardim da Serra e do Estreito de Câmara de Lobos, às instituições de solidariedade social e às estruturas governamentais e autárquicas que prestaram apoio às pessoas afetadas, “pelo inestimável contributo e generosidade, bem como às empresas que, num espírito de solidariedade, forneceram recursos, apoios e donativos, essenciais para o combate aos incêndios e para a recuperação das áreas afetadas”.

Leonel Silva agradeceu a todos os cidadãos “que, de forma altruísta e voluntária, se mobilizaram para ajudar os outros, demonstrando a verdadeira força do nosso concelho”. “Este agradecimento público é, também, sem dúvida, uma homenagem merecida a todos vós”, rematou.