Bom dia!

- Às 11h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma conferência de imprensa.

- O Município de Câmara de Lobos vai assinar contratos interadministrativos com duas Juntas de Freguesia. Às 10h00, na Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e às 12h00 na Junta de Freguesia do Jardim da Serra.

- Pelas 11h30, a coligação PSD/CDS Madeira Primeiro às eleições legislativas nacionais do dia 10 de março promove uma iniciativa política, no Campus Universitário da Penteada.

- O representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, o Bloco de Esquerda às 15h00; PAN pelas 16h00; Iniciativa Liberal às 17h00, audiências na sequência do pedido de demissão do XIV Governo Regional da Madeira.

- Manuela Cunha, do PEV – Partido Ecologista Os Verdes, participa, às 11h30, numa iniciativa na Praia Formosa.

- O livro ‘Nunca Pares’, de Emanuel Mendes, é apresentado às 18h00, na Biblioteca Municipal do Funchal.