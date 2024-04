A associação Vegmadeira irá promover, este sábado, uma palestra gratuita “para celebrar o Dia Mundial da Saúde”.

A iniciativa, a decorrer no hotel Barceló Funchal Oldtown, irá contar com o contributo da nutricionista integrativa Ana Garcez com o objetivo de “transmitir hábitos de uma alimentação vegetariana e saudável”.

“A Dra. Ana Garcez promove um conceito de estilo de vida e não apenas uma dieta, é nutricionista integrativa, Health Coach, autora dos livros de receitas saudáveis, lanches saudáveis, palestrante e desenvolve a espiritualidade através da alimentação”, realça a organização, caracterizando-a, ainda, como “uma força da natureza com uma grande sede de aprendizagem e de conhecimento cientifico”.

Cumpre recordar que a última palestra realizada neste local contou com 125 pessoas. Ora, agora esta iniciativa ultrapassa já esse número e, por isso, a associação espera “casa cheia”.

Assinale-se ainda que a nutricionista Ana Garcez está na Região desde quarta-feira, “onde deu consultas que esgotaram rapidamente e já tem lista de espera para a sua próxima vinda a ilha”, acrescenta a organização.

“No sábado, no turno da tarde, com o workshop as ‘5 feridas no Portal das Artes’ e depois da palestra que irá recolher com a colaboração da pessoas inscritas na palestra géneros alimentares e de higiene para o CASA (Cetro de Apoio aos Sem Abrigo), irá participar no jantar da associação VegMadeira que promove o evento para o seus sócios amigos e familiares, que conta com uma refeição Vegana no restaurante Noz do mesmo espaço hoteleiro”, remata.