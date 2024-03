A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) realizou visitas às instalações do Comando Regional da Madeira, entre 11 e 14 de março.

Na ocasião, a ASPP/PSP teve oportunidade de reunir com o presidente do Governo Regional e com o comandante regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

“Foi com consternação que a ASPP/PSP constatou ‘in loco’ as fracas condições de trabalho dos profissionais, bem como o estado de desmotivação em que muitos deles se encontram”, começa por referir a direção em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá conta que assim como no Continente, no CR Madeira, a PSP tem alargado as suas valências, funções e responsabilidades, “num quadro de maior complexidade, exigência e risco”.

Pelo que a ASPP/PSP refere que a “realidade recente das fronteiras, resultante da reestruturação do SEF é elucidativa desse ponto de vista”, além do facto de que “tem ainda dado respostas a vários policiamentos, operações e eventos com grande exigência e profissionalismo, apesar de todas as limitações, constrangimentos e ausência de meios”.

Na Região, “o que foi possível apurar em termos globais, foram preocupações dos profissionais relativas à escassez de efetivo, pelo regime da pré-aposentação, dúvidas sobre o suplemento de condição policial e ainda uma enorme insatisfação, face à ausência de compensação de um subsídio de insularidade, em consonância comos trabalhadores da administração pública, que exercem funções na RAM”.

A par disso, é referida a dificuldade de acesso a convenções com prestadores de saúde e o “doentio problema” da comparticipação nos medicamentos, que agudizam ainda mais as situação daqueles profissionais e justificam a necessidade de atribuição de uma compensação pela insularidade e também um esforço no estabelecimento de convenções com prestadores de saúde.

Ainda no que toca à escassez de efetivo policial, a ASPP/PSP nota que tal situação origina, associado aos imensos eventos realizados, o recurso ao corte de folgas seja uma realidade cada vez mais “erradamente normalizada”.

“Foi uma vez mais possível constatar que, as condições de esquadras na maioria dos casos são fracas ou mesmo insultuosas (como no caso de Porto Santo), para os profissionais e não se compreende como não são dados passos políticos, responsáveis e urgentes, para que os polícias sejam tratados condignamente”, pode ler-se.

Por isso, a ASPP/PSP considera imperioso que o ministro da Administração Interna, “force já” o Governo da República para que este garanta as condições aos profissionais da PSP no CR Madeira.

“Que faça força para que este desempenhe a sua ação governativa enquanto responsável pela segurança interna do território nacional”, que, frisam, inclui continente e ilhas, e como tal, “não seja um obstáculo ou secundarize as matérias da sua responsabilidade, empurrando-as para o Governo Regional, o qual tem garantido, em alguns casos, o funcionamento da PSP no arquipélago, mais visível no caso da frota automóvel e comparticipação dos medicamentos”.

“Apelamos, portanto, a que, com a maior brevidade, o investimento e as medidas necessárias sejam aplicadas no CR Madeira, por forma a manter a Instituição funcional e com saúde para que exista o respeito e a dignificação daqueles polícias, os quais diariamente estão na defesa da paz e segurança pública e são um pilar elementar do estado de direito democrático”, remata.