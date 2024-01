A Associação Raquel Lombardi vai representar Portugal no Erasmus INCLUDEME, projeto que tem como objetivo “promover a integração de jovens refugiados e migrantes com um nível de escolaridade baixo, nos países de acolhimento, assegurando a sua inclusão social, cultural e económica”.

A par desta missão, explica a associação numa nota enviada à redação, esta iniciativa procura “capacitar os profissionais que trabalham na área da juventude, munindo-os de competências e recursos necessários para apoiar eficazmente esses indivíduos, em seu percurso de inclusão educativa e integração social”.

Sob coordenação da Estónia, o Erasmus INCLUDEME contará com a Grécia, o Chipre, a Itália, Eslovénia e Portugal como parceiros.

Conforme esclarece a mesma nota, este projeto compreende cinco módulos de trabalho. São eles Gestão do projeto, um Manual educativo para profissionais que trabalham com jovens, ferramentas digitais e testes-piloto, um guia educativo e de carreira, e atividades de divulgação e exploração.

“Através desses esforços, prevê-se resultados concretos, como o desenvolvimento de um quadro de competências para os profissionais de jovens migrantes e refugiados, um curso de formação adaptado, 20 pílulas de aprendizagem em formato vídeo, recursos educativos, incluindo um guia de carreira e um manual de resiliência, além da organização de eventos internacionais e multiplicadores como também, a criação de plataformas digitais. Esses resultados estão preparados não só para facilitar a integração imediata, mas também para promover a inclusão e a coesão social a longo prazo”, adita ainda.

A reunião de lançamento do projeto, financiado pela UE, teve lugar na Itália, no dia 16 de janeiro, com o propósito de proporcionar uma oportunidade para todos os parceiros se conhecerem e discutirem os objetivos, as atividades e os resultados do projeto nos próximos meses.

“Durante a reunião, foi abordado um vasto leque de tópicos, incluindo a sustentabilidade do projeto, estratégias de disseminação, o mandato de cada parceiro e metodologias de trabalho. Este evento constituiu um ponto de partida fundamental para o estabelecimento de uma base sólida de colaboração e alinhamento entre todos os intervenientes no projeto IncludeME”, rematou a associação.