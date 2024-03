A Associação Desenvolvimento de Santo António, no ano de 2023 interagiu com 16200 pessoas, através de 12 projetos sociais.

É um número recorde para a associação e que demonstra a recetividade e adesão às iniciativas criadas pela instituição.

A intervenção no âmbito regional, permite a ASA alargar a sua ação a todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, como o exemplo recente, no apoio à recuperação das habitações afetadas pelos incêndios na Calheta, em parceria com a Câmara Municipal e com A Investimentos Habitacionais da Madeira.

A capacidade multifacetada das diferentes organizações desta associação, onde incluem iniciativas com jovens e com o público sénior, bem como, na reabilitação urbanística e nos apoios alimentares e outras, levam a uma maior procura de novos enquadramentos de parcerias com instituições públicas e privadas.

Recorde-se que a ASA “nasceu” em 1999 e tem tido um percurso crescente, com uma grande proximidade das populações.